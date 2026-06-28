CdM 2026, Algérie : la réaction forte de Riyad Mahrez après son doublé contre l’Autriche

La soirée du groupe J a livré un scénario complètement fou, conclu sur un match nul spectaculaire entre l’Algérie et l’Autriche (3-3), synonyme de qualification pour les deux équipes. Longtemps en difficulté après l’ouverture du score d’Arnautović (27e), les Algériens ont réagi avant la pause grâce à une action individuelle de Rafik Belghali, auteur d’un numéro côté droit conclu dans la lucarne (45e). Dans un deuxième acte toujours indécis, Marcel Sabitzer a redonné l’avantage à l’Autriche (55e), avant que Houssem Aouar ne serve Riyad Mahrez pour l’égalisation (60e). L’attaquant algérien a même cru offrir la victoire dans le temps additionnel (90e+3), avant l’égalisation autrichienne dans la foulée (90e+6), dans un dénouement totalement renversant.

La suite après cette publicité

🇩🇿 Riyad Mahrez : "Le plus important, c’est qu’on soit qualifié, on est tous contents"#beINFWC2026 pic.twitter.com/VXUvNjUTrc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 28, 2026

Auteur d’un doublé et logiquement au centre de l’attention, Riyad Mahrez s’est exprimé après la rencontre au micro de beIN Sports, conscient de l’intensité du scénario. « C’était un match un peu… on ne savait pas sur quel pied danser. Au final, on retient bien sûr la qualification. On peut gagner, on peut perdre aussi, et on fait match nul. Les deux équipes le méritent. Deux fois l’Autriche a mené, ils étaient devant nous. Il fallait pousser, revenir, marquer. Ce n’était pas un match facile. On met le 3-2, ils reviennent à la fin. C’est anecdotique, mais le plus important c’est qu’on soit qualifiés et tout le monde est content », a-t-il expliqué. L’Algérie se projette désormais vers la Suisse en 16es de finale, un adversaire encore trop peu analysé, mais déjà pris au sérieux.