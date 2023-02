EdF (F) : les messages de soutien de Megan Rapinoe et Alex Morgan aux Françaises

L’équipe de France féminine traverse, depuis quelques heures, une énorme crise. En désaccord avec Corinne Diacre et la gestion globale du groupe France, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont décidé de prendre du recul vis-à-vis de la sélection, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un choix fort qui a rapidement été commenté…

Autre grand nom du football féminin, Megan Rapinoe a ainsi republié dans sa story Instagram le message de Wendie Renard. Elle y ajoute: «Avec toi capitaine» et interpelle la FFF sur la situation, en français: FFF «qu’est-ce que tu fais?». De son côté, la joueuse américaine, Alex Morgan, a elle indiqué sur ses réseaux : «vous savez que ça va mal quand la capitaine et la joueuse la plus capée ne peut plus supporter ou jouer pour l’équipe de France. Mon cœur a mal pour Wendie, Marie-Antoinette, Kadidiatou et toutes leurs coéquipières».

