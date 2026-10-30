La MLS officialise un changement historique pour 2027

C’est un tournant historique pour le football nord-américain. La Major League Soccer (MLS) a officialisé son changement de calendrier : à partir de l’été 2027, le championnat américain adoptera un format similaire à celui des grandes ligues européennes, avec une saison disputée de l’été au printemps suivant. La saison 2027-2028 débutera ainsi à la mi-juillet 2027 pour s’achever en mai 2028, avec une trêve hivernale entre la mi-décembre et le début du mois de février. Une évolution stratégique qui doit notamment faciliter les transferts, harmoniser le calendrier avec les compétitions internationales et renforcer la visibilité de la MLS sur la scène mondiale.

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Pour assurer cette transition, la ligue organisera une saison intermédiaire raccourcie entre février et mai 2027. Baptisée « Sprint Season », elle comprendra 14 journées de championnat, avant des play-offs et une finale de MLS Cup programmés en mai. Chaque équipe affrontera les 14 clubs de sa conférence, une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Avec cette réforme, la MLS entend franchir une nouvelle étape dans son développement et se rapprocher du fonctionnement des championnats les plus prestigieux de la planète.