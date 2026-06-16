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Coupe du Monde

CdM 2026 : l’équipe de France a battu une terrible stat offensive

Par Maxime Barbaud
1 min.
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

L’équipe de France va vite avoir envie d’oublier cette première mi-temps face au Sénégal (0-0) dans son premier match de cette Coupe du Monde 2026. Malgré les présences de Mbappé, Olise, Dembélé et Doué, les Bleus n’ont tiré qu’une seule fois au but durant ces 45 premières minutes.

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C’est l’oeuvre d’Ousmane Dembélé, contré par Niakhiaté à la 18e. Cette seule frappe illustre les difficultés offensives des Bleus. D’après Opta, c’est d’ailleurs le plus faible total dans l’histoire de l’équipe de France lors d’un match de poules d’un Mondial depuis 1966.

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