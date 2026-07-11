Toulouse accélère sur un grand espoir serbe

Le Téfécé avance sur plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu. Selon nos informations, les Violets ont entrepris de premiers contacts avec l’entourage d’Andrej Bačanin, prometteur milieu serbe de 19 ans évoluant au FC Bâle. Arrivé au FC Bâle l’été dernier en provenance du FK Čukarički, Bačanin évolue principalement au poste de milieu défensif, tout en étant capable de jouer dans un rôle plus relayeur. Considéré comme l’un des grands espoirs du football serbe, l’international chez les jeunes sort d’une saison convaincante en Suisse avec 25 matches joués en première division suisse (2 passes décisives).

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Ce dossier est étudié en parallèle de celui de Matias Siltanen, dont le transfert est en train de capoter. Les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord, obligeant la direction toulousaine à accélérer sur d’autres profils. L’international espoirs avait pourtant donné son feu vert, mais le transfert est désormais en grand danger, car les négociations sont dans l’impasse, les deux clubs restant très éloignés sur l’évaluation du joueur. Toulouse estime avoir formulé une offre juste, tandis que Djurgården réclame un montant plus important.