Un ex du Real Madrid pense que Mourinho peut mettre Mbappé ou Vinicius Jr sur le banc

Est-ce possible de mettre Vinícius Junior ou Kylian Mbappé sur le banc quand on s’appelle le Real Madrid ? Pour le coach, Alvrao Arbeloa, cela semble impossible puisque les deux leaders d’attaques sont indispensables. Mais, cet avis, n’est pas celui de tout le monde. En effet, Antonio Adán, ancien joueur de la Casa Blanca sous les ordres de José Mourinho, s’est exprimé dans El Larguero après les tensions explosives entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. L’actuel gardien de l’Esteghlal FC considère que Mourinho serait une option crédible pour reprendre le club madrilène afin de laisser le Brésilien ou le Tricolore sur le banc des remplaçants.

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« Il a de la personnalité et il viendrait avec le soutien du club pour prendre ce genre de décisions. S’il y a un entraîneur qui peut le faire, c’est un entraîneur du profil de Mourinho. Il reste un grand entraîneur et un gagnant, même si je comprends qu’il sera un entraîneur différent de celui que nous avons rencontré il y a 14 ans » a-t-il indiqué, avant de poursuivre sur le pouvoir du Portugais. « Je pense que c’est un entraîneur qui peut imposer le respect au sein de l’équipe parce que vu les événements de ces derniers jours, ce n’est pas le cas. En raison de sa carrière, de sa compétitivité, de la connaissance de la maison. Je pense que l’une des options qui existent sur le marché serait très valable ».