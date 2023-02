Naples : Victor Osimhen répond à l’intérêt de Manchester United

Victor Osimhen (24 ans) pratique bien la langue de bois, pour le plus grand bonheur de ses supporters et de son club. Alors qu’il marche sur l’eau avec Naples en Italie aux côtés du phénomène Khvicha Kvaratskhelia avant d’affronter l’Eintracht Francfort en 8e de finale de Ligue des Champions ce mardi (21 heures), l’ancien Lillois attire logiquement l’œil des plus grosses cylindrées européennes. C’est le cas, notamment, de Manchester United, à la recherche d’un buteur pour la saison prochaine. L’international nigérian a répondu à l’intérêt des Red Devils ce mardi, auprès de nos confrères d’ESPN.

« Quand vous vous débrouillez si bien, les meilleurs clubs du monde regardent, principalement dans les cinq meilleurs championnats. Et pouvoir attirer l’intérêt de ces meilleurs clubs montre que je vais très bien et cela me donne la motivation d’en faire encore plus pour moi et mon équipe. Mais je suis concentré sur le Napoli en ce moment et ils ont le dernier mot. Je veux juste aider mon équipe à gagner des matchs et à remporter des trophées. À la fin de la saison, nous verrons ce qui va se passer, mais ce n’est pas à moi de décider, c’est au club de le faire. »

