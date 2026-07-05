Coupe du Monde 2026 : tous les meilleurs troisièmes sont éliminés

Les huit meilleurs troisièmes de cette Coupe du monde 2026 ont désormais tous quitté la compétition. Avec l’élimination du Paraguay, dernier rescapé de ce contingent, il ne reste plus aucune équipe repêchée en phase finale. La RDC, la Suède, le Ghana, l’Équateur, la Bosnie-Herzégovine, l’Algérie, le Sénégal et donc le Paraguay ont tous été éliminés, les Guaranis étant les seuls à avoir réussi à franchir le cap des seizièmes de finale avant de tomber à leur tour.

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Ce constat risque de relancer le débat autour du nouveau format de la Coupe du monde à 48 équipes. Depuis le début du tournoi, la règle des meilleurs troisièmes a suscité de nombreuses critiques, entre une phase de groupes jugée peu lisible, un nombre limité d’éliminations et des calculs omniprésents lors de la dernière journée. Plusieurs rencontres avaient d’ailleurs été disputées avec en toile de fond la possibilité de se qualifier sans terminer parmi les deux premiers. Au final, les faits donnent des arguments aux détracteurs de ce système : aucune des équipes repêchées n’aura véritablement pesé sur la phase à élimination directe.