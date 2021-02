Pourquoi Manchester United n’a pas donné suite au dossier Upamecano

Longtemps, Manchester United semblait être un candidat sérieux dans le dossier Dayot Upamecano. Les Reds Devils qui cherchaient un renfort en défense centrale, semblaient être capables d’accueillir l’international français. Finalement, les Mancuniens ont abandonné le dossier et laissé le joueur de 22 ans s’envoler pour le Bayern Munich.

Selon les informations du Sun, United aurait dit aux représentants d’Upamecano qu'il se retirait de l’opération. La raison ? Ole Gunnar Solskjaer préfère finalement un défenseur central gaucher pour équilibrer sa défense et être un parfait complément de Maguire comme le précise ESPN. Mais les solutions à ce poste sont trop peu nombreuses et si Tyrone Mings (Aston Villa) est une option sérieuse, Solskjaer suivrait attentivement un certain Samuel Umtiti.