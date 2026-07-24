Mercato : l’avenir de la sensation Eli Junior Kroupi est scellé

C’est l’une des sensations de la dernière saison en Premier League. Du haut de ses 13 buts en 33 matchs de championnat (23 comme titulaire), Eli Junior Kroupi s’est forgé une belle carte de visite, alors qu’il était arrivé l’an passé en provenance de Lorient sur la pointe des pieds. Il est même devenu le premier U20 au XXI siècle à inscrire plus de 10 buts dès sa première année en championnat anglais. L’attaquant de 20 ans a logiquement été nommé parmi les rookies de l’année.

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Forcément avec de tels temps de passage, son nom a été coché par pas mal de monde, notamment en Premier League. Arsenal, Chelsea, Tottenham, tous sont séduits par ses talents. Les grands clubs européens ne sont pas en reste, à l’image du FC Barcelone et même du PSG, comme nous vous en informions au début du mois de juin. Il faut débourser au moins 100 M€ pour l’attirer, mais le champion d’Europe dispose d’un atout majeur. Kroupi est très intéressé par l’idée de le rejoindre.

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Bournemouth veut enlever son étiquette de club vendeur

Encore faut-il que Bournemouth soit vendeur. Et c’est là que le bât blesse. Habitués aux très belles ventes ces dernières années (Dango Ouattara 42 M€, Milos Kerkez 47 M€, Dean Huijsen 62 M€, Ilya Zabarnyi 63 M€, Dominik Solanke 64 M€ et Antoine Semenyo 72 M€), les Cherries n’ont aucune intention de se séparer du jeune Français, rappelle Marca. Ils n’ont pas besoin d’argent et considèrent la jeune pépite comme un élément indispensable pour la saison à venir avec Marco Rose aux commandes, à la place d’Andoni Iraola.

Tiago Pinto, le directeur sportif, expliquait même en janvier dernier vouloir décoller de Bournemouth cette étiquette de club vendeur. « Dans les années à venir, nous n’aurons plus besoin de vendre autant. L’objectif est d’atteindre une stabilité en Premier League qui nous permette de rêver un peu ». Les courtisans de l’ancien Lorientais vont devoir se faire une raison, car même les tarifs pratiqués en Premier League ces dernières semaines (Elliot Anderson 135 M€, Morgan Rogers 138 M€) ne semblent pas être un argument de vente.