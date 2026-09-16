AS Roma : 16 supporters interdits de stade après des saluts fascistes

Seize supporters de l’AS Roma ont été interdits de stade après des incidents survenus lors de la rencontre de Serie A face à l’Atalanta, le 5 septembre dernier. La police de Rome a annoncé ce mercredi avoir identifié et sanctionné ces individus après qu’ils ont effectué des saluts fascistes, bras tendu, dans les tribunes. Certains portaient également des t-shirts faisant l’apologie du nazisme. Les interdictions prononcées vont d’un à cinq ans et concernent l’ensemble des enceintes italiennes.

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Les mesures ne se limiteront pas aux rencontres disputées sur le territoire national. Les supporters concernés ne pourront pas non plus assister aux déplacements européens de la Roma ni aux matches de la sélection italienne. Quatre d’entre eux seront soumis à une obligation supplémentaire et devront se présenter dans un commissariat pendant les rencontres du club romain. Le football italien est régulièrement confronté à des manifestations d’extrême droite dans certaines franges du mouvement ultra, tandis que les autorités ont également enquêté ces dernières années sur les liens de certains groupes avec des réseaux extrémistes ou criminels.