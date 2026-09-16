Menu Rechercher
Commenter 2
Serie A

AS Roma : 16 supporters interdits de stade après des saluts fascistes

Par Sasha Nahon
1 min.
Stadio Olimpico @Maxppp
Rome 2-1 Atalanta

Seize supporters de l’AS Roma ont été interdits de stade après des incidents survenus lors de la rencontre de Serie A face à l’Atalanta, le 5 septembre dernier. La police de Rome a annoncé ce mercredi avoir identifié et sanctionné ces individus après qu’ils ont effectué des saluts fascistes, bras tendu, dans les tribunes. Certains portaient également des t-shirts faisant l’apologie du nazisme. Les interdictions prononcées vont d’un à cinq ans et concernent l’ensemble des enceintes italiennes.

La suite après cette publicité

Les mesures ne se limiteront pas aux rencontres disputées sur le territoire national. Les supporters concernés ne pourront pas non plus assister aux déplacements européens de la Roma ni aux matches de la sélection italienne. Quatre d’entre eux seront soumis à une obligation supplémentaire et devront se présenter dans un commissariat pendant les rencontres du club romain. Le football italien est régulièrement confronté à des manifestations d’extrême droite dans certaines franges du mouvement ultra, tandis que les autorités ont également enquêté ces dernières années sur les liens de certains groupes avec des réseaux extrémistes ou criminels.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Roma

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Roma Logo Roma Esporte de Apucarana
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier