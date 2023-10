Le PSG a désigné le nouveau roi de son vestiaire

Une trêve internationale qui fait du bien. C’est tout le paradoxe du PSG en cette fin de mois d’octobre. Après quelques soucis à régler sur le terrain suite à la rouste reçue à Newcastle il y a trois semaines, les Parisiens ont pu se rassurer un peu à Rennes mais surtout lors des 10 jours de pause. Beaucoup sont partis en sélection, quand les autres ont pu travailler à Poissy avec Luis Enrique et son staff technique. Une période bienvenue dont on a rapidement vu les effets.

La suite après cette publicité

Le PSG s’est facilement imposé contre Strasbourg (3-0) le week-end dernier, sans jamais trembler ou presque. Puis, il y a surtout eu ce succès mérité face à l’AC Milan (3-0) pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Titulaire face au Racing et auteur d’un match plutôt convaincant Kang-in Lee a surtout inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs contre les Lombards. Sans doute pas un hasard, tant le Coréen montre des signes d’adaptation.

À lire

Ballon d’Or 2023 : une étude donne Kylian Mbappé favori

Le vestiaire l’adore

À en croire les informations du Parisien, il est même en train de devenir le chouchou du vestiaire. Ses premières apparitions cet été avaient laissé entrevoir quelques promesses. Seulement sa longue absence en raison des Jeux Asiatiques a coupé sa dynamique en club. Revenu gonflé à bloc avec la médaille d’or autour du cou, il même est en train de s’imposer comme l’un des leaders du vestiaire. C’est bien simple, il est ami avec la plupart de ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 18 9 13 5 3 1 20 7 5 Brest 15 9 1 4 3 2 9 8

C’est un peu celui qui met de l’huile dans les rouages au niveau des relations. Hispanophone et d’un caractère bien affirmé, il s’est très facilement intégré dans ce nouveau vestiaire. Et ça se voit sur le terrain. Luis Enrique le voit comme un joueur particulièrement technique mais aussi très polyvalent. S’il est entré comme milieu offensif droit contre l’AC Milan, Kang-in Lee jouera probablement à l’avenir comme milieu relayeur, là où son entraîneur voudrait l’aligner le plus souvent.