Real Madrid : Vinicius Jr a pris une décision irrévocable

José Mourinho is in town* ! Depuis hier, le Special One n’est officiellement plus l’entraîneur de Benfica après le communiqué des Aguias annonçant que le Real Madrid avait payé les 15 M€ de la clause libératoire du Portugais. Il ne manque plus que l’annonce officielle des Merengues, mais Mourinho se trouve déjà dans la capitale espagnole pour dessiner les contours de sa nouvelle équipe.

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Le coach lusitanien veut renforcer sa défense centrale et souhaiterait attirer dans ses filets quelques-uns de ses compatriotes tels que Mateus Fernandes (West Ham) ou Bernardo Silva (libre). En attendant, le nouvel homme fort du Real Madrid vient de recevoir un message clair de la part d’une des stars de l’équipe madrilène. Selon AS, Vinicius Junior a décidé de rempiler une saison supplémentaire chez les Merengues quoi qu’il arrive.

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La balle est dans le camp du Real Madrid

Vous me direz qu’il n’y avait pas spécialement de rumeurs de départ autour du Brésilien ces derniers temps, mais le choix de « Vini » a le mérite d’être clair et il met surtout son club face à ses responsabilités. Durant de très longs mois, le dossier de la prolongation de l’international auriverde a fait les choux gras de la presse espagnole, qui a souvent relayé un fort intérêt de l’Arabie saoudite. Auteur de 128 buts et de 100 passes décisives en 375 matches avec le Real Madrid, l’ancien pensionnaire de Flamengo sait que le temps joue en sa faveur.

À un an de la fin de son contrat, Vinicius Jr attend d’avoir des nouvelles de son club et tout ce petit monde se retrouvera autour d’une table à l’issue de la Coupe du Monde 2026. D’ici là, Vinicius sera peut-être en position de force si la Seleção remporte une sixième étoile. Enfin, le numéro 7 madrilène voudra également savoir si Florentino Pérez recrutera ou non une nouvelle star pour ajuster ses demandes. Et si tout ne se passe pas comme prévu, le natif de São Gonçalo partira libre de tout contrat après neuf ans passés à Madrid. Il aura alors 27 ans et n’aura sans doute aucun mal à trouver preneur…

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* José Mourinho est en ville