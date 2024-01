Carlo Ancelotti évoque le cas Aurélien Tchouaméni

Cette saison, le Real Madrid fait face à une hécatombe. Thibaut Courtois, Eder Militão et David Alaba se sont rompus les ligaments croisés, et leur saison est terminée. Ainsi, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti doit bricoler en défense entre les blessures, les suspensions et la gestion de son effectif. Pour cela, il a notamment reculé le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni (23 ans) dans l’axe de la défense aux côtés d’Antonio Rüdiger notamment, comme il avait pu le faire avec Eduardo Camavinga au poste d’arrière gauche.

Pour autant, le technicien italien a annoncé en conférence de presse que c’était temporaire et qu’il ne rejouera plus au poste de défenseur central. «Tchouaméni est un pivot (milieu de terrain, ndlr), ce n’est qu’en cas d’urgence qu’il sera central. Dans le prochain match en défense centrale, ce sera Nacho. Mendy revient demain. Ensuite, mon travail est de choisir les onze meilleurs», a assuré Carlo Ancelotti. Le principal intéressé, qui n’appréciait pas forcément son nouveau rôle, devrait bien prendre la nouvelle.