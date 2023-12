Real Madrid, Espagne, Maroc : Brahim Diaz relance le débat !

Il fait partie des hommes en forme du côté de Madrid en ce moment. Pourtant, en début de saison, Brahim Diaz devait se contenter des miettes. Le joueur passé par Manchester City et Milan était ainsi dans les tous derniers niveaux de la hiérarchie de Carlo Ancelotti, et était, éventuellement, utilisé de temps en temps lors de fins de matchs déjà pliés. Mais début novembre, l’entraîneur italien lui a donné une belle opportunité de briller, lors de ce match à la maison face à Braga (3-0). Et le joueur de 24 ans a brillé.

Carlo Ancelotti a pris note, et depuis, Brahim Diaz a vu son temps de jeu exploser. il a par exemple été titularisé lors des trois dernières rencontres de Liga du Real Madrid, étant là aussi particulièrement performant. Dimanche soir face à Villarreal, le joueur de 24 ans a encore marqué des points, rendant une très belle copie ponctuée d’un joli but, lui qui avait déjà été buteur contre Granada en début de mois. De quoi enflammer la presse madrilène, et relancer plusieurs débats…

Espagne ou Maroc ?

Le premier : doit-il être titulaire indiscutable sur la durée ? Nommé homme du match par Marca, où il écope de la note maximale de 3 étoiles, il a régalé tout le monde. « Il est venu pour rester », explique le média, alors que le journal AS lui accorde un joli 9/10, la meilleure note du match également. « Il a encore montré que le costume de titulaire n’est pas trop grand pour lui », indique le média. Clairement, Brahim Diaz a déposé une candidature très sérieuse au poste de titulaire, lui qui a démontré l’étendue de sa qualité technique, de sa créativité et de sa capacité à faire des différences.

Mais il n’y a pas qu’à Madrid qu’on se frotte les mains. Depuis des mois, voire des années déjà, il est au coeur d’une petite guerre entre le Maroc et l’Espagne, les deux sélections pour lesquelles il peut jouer. « Luis de la Fuente doit lui faire une place dans les 23 pour l’Euro », lit-on dans un article d’opinion sur Marca. Actuellement dans la meilleure forme de sa carrière, Diaz est donc un candidat très sérieux pour les prochaines listes de la Roja. Mais le Maroc a aussi des arguments à faire valoir…