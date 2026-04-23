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Ligue 1

Un concert de rap a décalé le match de l’OL

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le Groupama Stadium accueille une rencontre amicale entre l'OL et l'OGC Nice @Maxppp
Lyon Auxerre
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La fin de saison se dessine en Ligue 1 et on aura le droit ce week-end aux rencontres de la 31e journée. L’Olympique Lyonnais qui est actuellement troisième recevra l’AJ Auxerre qui est barragiste et entend gagner pour faire une bonne opération en vue du maintien. Un match qui devait débuter à 17h mais qui se tiendra deux heures plus tôt.

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La raison, c’est qu’un concert a lieu à 19h30 à LDLC Arena située juste à côté du Groupama Stadium et qui va réunir cinq rappeurs avec Gazo, Leto, Franglish, Rnboi et TK. «Ce changement fait suite à des contraintes d’ordre public portées à la connaissance de la LFP, postérieurement à la programmation initiale, par la Préfecture du Rhône», avait annoncé la Ligue en mars.

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