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La performance de Vinicius Jr secoue les réseaux

Par Arthur Leopole
1 min.
Barcelone 2-0 Real Madrid

15 Ligue des Champions. Voilà ce que Vinicius n’a cessé de montrer aux supporters catalans présents au Camp Nou. Mais ce soir, qu’est-ce qu’elle a semblé loin cette époque. Ce soir le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Camp Nou pour un Clasico qui pouvait offrir le titre au FC Barcelone. C’est dans ce genre de rencontre que l’on attend le Brésilien, mais ce soir, il n’aura pas répondu présent et les Catalans se sont imposés deux buts à zéro. À l’image de son équipe l’ailier n’aura jamais réussi à apporter du danger dans la défense blaugrana ou de dynamiser cette rencontre. Une performance qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux.

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