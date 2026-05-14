Équipe de France : Ibrahima Konaté envoie un message fort

Retenu par Didier Deschamps pour participer à sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2022, Ibrahima Konaté ne débarquera pas dans la peau d’un titulaire. La charnière Saliba - Upamecano semble partir avec de l’avance, mais le défenseur de Liverpool promet de venir avec l’ambition de gagner sa place.

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«Bien évidemment, je veux jouer tous les matchs, je suis un compétiteur, maintenant, j’entends très bien ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier ce qui s’est passé à l’Euro. J’étais censé être titulaire, des choses ont fait que je n’ai pas commencé, donc là je pars dans une mentalité où c’est le dernier Mondial du coach. On doit avoir une reconnaissance extrême envers lui, mais moi je vais me préparer comme si c’était la dernière compétition. On ne sait pas ce qu’il peut se passer, je vais venir avec la bonne mentalité, plein de choses peuvent se passer.»