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Fiorentina : Wilfried Gnonto va enfin découvrir la Serie A

Par Valentin Feuillette
1 min.
Wilfried Gnonto sous le maillot de Leeds @Maxppp

Après avoir découvert le football professionnel en Suisse puis poursuivi son aventure en Angleterre, Wilfried Gnonto retrouve finalement l’Italie. L’attaquant de 22 ans s’est officiellement engagé avec la Fiorentina, qui annonce son arrivée en provenance de Leeds United sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une nouvelle étape pour l’international italien, qui va ainsi connaître une première expérience en Serie A après avoir quitté très jeune son pays natal pour poursuivre sa progression au FC Zurich.

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Né à Verbania et formé à l’Inter Milan, Gnonto avait rejoint la Suisse en 2020 avant de se révéler sous les couleurs du FC Zurich. Ses performances lui avaient ouvert les portes de la sélection italienne, avec laquelle il compte aujourd’hui 13 apparitions et un but, inscrit alors qu’il était devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Nazionale. En 2023, il avait ensuite pris la direction de l’Angleterre et de Leeds United. Avec le club anglais, il a disputé 65 rencontres toutes compétitions confondues, pour six buts et huit passes décisives. Désormais, le voilà de retour au pays, avec l’ambition de relancer son parcours et de s’imposer sous le maillot violet.

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