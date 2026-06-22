Mercato Tottenham : Tonali, Rashford, Savinho… un été à plus de 400 millions d’euros ?

Tottenham veut frapper fort. Alors que la Coupe du Monde 2026 bat actuellement son plein, les Spurs ont, quant à eux, prévu d’enflammer le mercato estival. Et la formation londonienne n’a pas tardé à se signaler avec un premier gros coup déjà bouclé : l’arrivée du défenseur néerlandais Jan Paul Van Hecke en provenance de Brighton. En effet, l’international néerlandais (14 sélections), qui s’apprête à retrouver Roberto De Zerbi après leur collaboration chez les Seagulls, est en passe d’être recruté pour environ 52 millions de livres sterling (61 millions d’euros).

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Les Spurs s’activent dans tous les sens

Mais ce n’est pas tout. Comme annoncé par la presse anglaise ces derniers jours, le dossier prioritaire reste celui de Sandro Tonali. Le milieu italien de Newcastle est considéré comme la recrue phare souhaitée par De Zerbi. Tottenham aurait d’ailleurs déjà vu une offre de 75 millions de livres rejetée par les Magpies, qui réclameraient jusqu’à 100 millions de livres (soit 117 millions d’euros) pour laisser partir leur joueur. Malgré la concurrence d’Arsenal et de Manchester City, les dirigeants londoniens poursuivent les discussions. En attaque, un autre nom prestigieux circule : Marcus Rashford.

L’attaquant de Manchester United chercherait une porte de sortie après son prêt au FC Barcelone. Tottenham surveille attentivement la situation mais ne souhaiterait pas payer la clause estimée à 40 millions de livres (47M€). Une offre inférieure pourrait ainsi être formulée dans les prochaines semaines. Et les Spurs regardent également du côté de West Ham pour renforcer leur milieu. Ciblé par le Real Madrid et le PSG, Mateus Fernandes figure, lui aussi, parmi les profils appréciés par De Zerbi. Les Hammers valoriseraient leur international portugais autour de 80 millions de livres (93,6M€), ce qui en ferait l’un des dossiers les plus coûteux du mercato londonien.

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Des ambitions XXL pour la saison prochaine

Autre cible offensive ? Savinho. L’ailier brésilien de Manchester City serait en discussion avec Tottenham dans le cadre d’une opération évaluée à environ 60 millions de livres (70,2M€). Sa vitesse et sa capacité à éliminer en un contre un correspondent parfaitement au style offensif recherché par De Zerbi. Enfin, les recruteurs londoniens gardent un œil sur Kevin Denkey. L’attaquant togolais, auteur de prestations remarquées ces dernières saisons, représente une option plus abordable pour renforcer la profondeur du secteur offensif. Sa valeur de marché est estimée aux alentours de 15 millions de livres (17,6M€).

Vous l’aurez compris, Tottenham ratisse large et semble doté de moyens XXL lors de cette fenêtre estivale. Si les Spurs parvenaient à conclure l’ensemble de ces opérations, le coût total atteindrait d’ailleurs environ 347 millions de livres sterling, soit près de 405 millions d’euros. Après plusieurs saisons décevantes, Tottenham semble, quoi qu’il en soit, déterminé à offrir à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions et à redevenir un prétendant crédible aux places européennes.