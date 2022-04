Manchester United : Erik ten Hag a tranché pour Cristiano Ronaldo

Manchester United a tranché. Cet été, Erik ten Hag deviendra le nouvel entraîneur des Red Devils. L'objectif sera de relancer la machine mancunienne après cinq années sans titre et de nombreux investissements infructueux sur le marché des transferts. Les pensionnaires d'Old Trafford comptent donc mener un mercato offensif tout en faisant un grand ménage au sein de leur effectif. Les Anglais devront aussi régler l'épineux cas Cristiano Ronaldo.

De retour à Man Utd cet été douze ans après son départ, le Portugais voulait aider son ancien club à revenir sur le devant de la scène. Si l'attaquant l'a fait sur le terrain en marquant 18 buts et en délivrant 3 assists en 33 matches toutes compétitions compétitions confondues, il n'a pas totalement convaincu pour le reste. En effet, la star lusitanienne ne s'entend pas vraiment avec Ralf Rangnick, venu assurer l'intérim sur le banc, ni avec son capitaine Harry Maguire.

Ten Hag a déjà tranché

CR7 a aussi fait parler de lui pour quelques polémiques comme son voyage au Portugal, après avoir été vexé de ne pas être titulaire face à Manchester City. Son absence dans les tribunes avait d'ailleurs énervé le vestiaire mancunien. Le quintuple Ballon d'Or a aussi fait jaser le week-end dernier après avoir frappé le téléphone d'un jeune fan d'Everton. Pour toutes ces raisons, Manchester United n'exclut plus un départ de son joueur, comme l'a annoncé lundi le Manchester Evening News.

La publication britannique ajoutait que les dirigeants anglais pensaient à se séparer de lui afin que le futur entraîneur arrive dans un climat serein, puisque CR7 exigera de débuter chaque match. Et pour la presse anglaise, dont le Daily Star, Erik ten Hag a déjà tranché. En effet, le Néerlandais pense que le jeu de Cristiano Ronaldo n'est pas compatible avec ce qu'il veut mettre en place et il ne souhaite pas le conserver la saison prochaine. Ten Hag aurait donc donné son feu vert pour le départ de CR7 qui n'entre pas dans ses plans à court et long terme. Le premier choix fort donc du futur coach des Red Devils.