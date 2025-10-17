La Juventus est dans le viseur de l’UEFA

Actuellement 5e de Serie A derrière l’Inter Milan, la Juventus doit se montrer prudente d’après The Athletic. En effet, l’UEFA a ouvert une enquête concernant de possibles violations des règles financières du club italien. Selon le rapport financier qui sera présenté par la Vieille Dame lors de son assemblée générale des actionnaires le 7 novembre prochain : l’instance européenne a informé la Juventus le 18 septembre dernier du lancement de cette procédure portant sur la période 2022-2025, avec une décision attendue au printemps prochain.

Le club pensionnaire de Serie A précise que cette enquête pourrait aboutir à des sanctions financières ainsi qu’à des restrictions sportives éventuelles. Parmi les joueurs concernés, l’international néerlandais, Teun Koopmeiners, qui évolue actuellement sous les couleurs turinoises.