Real Madrid : Aurélien Tchouameni compare la Ligue 1 et la Liga

Transféré au Real Madrid l'été dernier en échange de 80 millions d'euros (+ 20 M€ de bonus), Aurélien Tchouameni (22 ans) n'a pas mis longtemps à mettre tout le monde d'accord au sein de la Casa Blanca. Le milieu de terrain international français, présent au micro de Prime Video avant le choc entre l'AS Monaco et l'OM ce dimanche en Ligue 1, en a profité pour comparer la Liga et la Ligue 1, confirmant au passage les dires de nombreux ex du championnat de France.

« Pas mal de choses changent. Les équipes jouent beaucoup plus au ballon et cherchent à garder le ballon. Par exmeple, mon premier match à Almeria, une équipe qui joue contre le Real Madrid et cherche à jouer derrière. Ça m'a choqué ! Il y a moins de duel, les équipes gardent beaucoup plus le ballon et il faut être beaucoup plus intelligent pour jouer », a ainsi lâché Tchouameni, qui s'envolera mercredi pour le Mondial au Qatar après avoir retrouvé les Bleus ce lundi, à Clairefontaine.