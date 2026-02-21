Chelsea : Wesley Fofana de nouveau visé par des insultes racistes

Les insultes racistes continuent d’assombrir le monde du football. En effet, Wesley Fofana (25 ans) a révélé avoir été victime d’insultes à caractère raciste sur son compte Instagram, en partageant publiquement certains messages privés qu’il recevait. Averti d’un carton rouge lors du match nul de Chelsea face à Burnley ce samedi (1-1) en Premier League, c’est désormais de lourdes insultes virtuelles qu’il subit.

L’ex-Stéphanois, qui avait déjà publié auparavant les messages insultants qu’il recevait, continue donc de mettre en lumière la haine et le manque de respect des internautes. Après l’affaire Prestianni-Vinicius Junior qui a révélé des chiffres honteux à ce sujet, c’est un nouveau drame lié au racisme qui surgit en ce mois de février 2026…