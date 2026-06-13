Pressenti pour redevenir sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini quitte Al-Sadd

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, dit-on. Après son nouveau fiasco et l’échec d’une qualification au Mondial 2026, l’Italie a annoncé une révolution à tous les étages pour retrouver de sa superbe. La première décision a été de limoger Gennaro Gattuso et, depuis, aucun sélectionneur n’a encore débarqué sur le banc de la Squadra Azzurra.

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𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 𝐛𝐮𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞 , 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐭𝐬 𝐨𝐟 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 . 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐜𝐢𝐧𝐢 , 𝐰𝐞 𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐲 .

𝐀𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞… pic.twitter.com/cHK4lCvxjy — 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 13, 2026

Mais depuis plusieurs semaines, le nom, encore lui, de Roberto Mancini est revenu avec insistance. Entraîneur de la sélection de 2018 à 2023, avec une victoire à l’Euro 2021 mais aussi un échec en qualification au Mondial 2022 qui avait précipité son départ, le technicien de 61 ans officiait du côté du Qatar, à Al-Sadd. Mais ce samedi, il a annoncé son départ du club après seulement 16 matches sur le banc. Temps court mais précieux, rempli de merveilleux souvenirs. « Merci Mancini, et nous espérons que l’histoire continuera un jour. Toutes les bonnes choses pour ton prochain défi, et à bientôt », a expliqué le club qatari. Mancini semble bien se rapprocher de l’Italie.