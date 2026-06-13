Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel

Pressenti pour redevenir sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini quitte Al-Sadd

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, dit-on. Après son nouveau fiasco et l’échec d’une qualification au Mondial 2026, l’Italie a annoncé une révolution à tous les étages pour retrouver de sa superbe. La première décision a été de limoger Gennaro Gattuso et, depuis, aucun sélectionneur n’a encore débarqué sur le banc de la Squadra Azzurra.

La suite après cette publicité

Mais depuis plusieurs semaines, le nom, encore lui, de Roberto Mancini est revenu avec insistance. Entraîneur de la sélection de 2018 à 2023, avec une victoire à l’Euro 2021 mais aussi un échec en qualification au Mondial 2022 qui avait précipité son départ, le technicien de 61 ans officiait du côté du Qatar, à Al-Sadd. Mais ce samedi, il a annoncé son départ du club après seulement 16 matches sur le banc. Temps court mais précieux, rempli de merveilleux souvenirs. « Merci Mancini, et nous espérons que l’histoire continuera un jour. Toutes les bonnes choses pour ton prochain défi, et à bientôt », a expliqué le club qatari. Mancini semble bien se rapprocher de l’Italie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Italie
Sadd
Roberto Mancini

En savoir plus sur

Italie Flag Italie
Sadd Logo Al Sadd
Roberto Mancini Roberto Mancini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier