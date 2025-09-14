Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : l’arbitre de Real-OM est connu !

Par Josué Cassé
Le Santiago Bernabéu du Real Madrid CF @Maxppp
Vainqueur de Lorient en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête désormais à lancer sa campagne européenne. Mardi prochain, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid.

Un choc qui sera arbitré par Irfan Peljto. Ce dernier avait notamment arbitré le barrage aller de Ligue des Champions du PSG contre Brest. Le Néerlandais Dennis Higler sera lui chargé du VAR.

Ligue des Champions
Real Madrid
Marseille

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Marseille Logo Marseille
