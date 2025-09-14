LdC : l’arbitre de Real-OM est connu !

Vainqueur de Lorient en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête désormais à lancer sa campagne européenne. Mardi prochain, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour défier le Real Madrid.

Un choc qui sera arbitré par Irfan Peljto. Ce dernier avait notamment arbitré le barrage aller de Ligue des Champions du PSG contre Brest. Le Néerlandais Dennis Higler sera lui chargé du VAR.