Mercato : Lamine Yamal est en colère contre le FC Barcelone

L’avenir d’Alejandro Baldé est sans doute en train de s’écrire loin du FC Barcelone. Malgré son envie de rester au sein de son club formateur où il a commencé à doucement perdre sa place de titulaire lors de la seconde partie de saison dernière, le latéral gauche est en train de changer d’avis. Diverses discussions avec sa direction ont fait émerger en lui l’idée d’un départ. Problème, les choses ne se font pas vraiment en bonne intelligence entre les parties. Pour la faire courte, le joueur a la désagréable sensation d’être poussé vers la sortie.

La suite après cette publicité

Sa non-convocation pour le déplacement à Elche ce dimanche (victoire 5-0) est pourtant le fruit d’une discussion avec Hansi Flick. L’entraîneur allemand lui reprochait de ne pas faire assez pour regagner sa place. «Pour être honnête, j’ai parlé avec lui ce matin. Je pense qu’il n’est pas à 100 %, qu’il n’est pas vraiment là, et c’est pourquoi j’ai décidé de le laisser à Barcelone . J’espère qu’il se ressourcera et nous verrons ce qui se passera lundi», disait même le technicien en conférence de presse avant le match de Liga du week-end.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal n’est pas content pour Baldé

Flick est en colère contre l’attitude du gaucher, et l’inverse est également vrai. Selon AS, ce dernier estime avoir été pris en traître par le club et son entraîneur, alors même que la ligne de conduite lui a été signifiée depuis le début de l’été. Si une offre convenable arrive pour lui, elle sera acceptée. L’entourage de Baldé n’a pas hésité à faire part de sa colère à l’égard du club à travers différents messages passés aux médias. Évidemment, ça n’arrange pas la situation. À ce stade difficile de savoir s’il sera convoqué pour le prochain match contre l’Athletic au Nou Camp jeudi.

Le Barça doit également prendre un autre élément en considération dans cette histoire. Le joueur de 22 ans est un proche de Lamine Yamal. Il n’a pas échappé aux caméras espagnoles que le champion du monde affichait une mine triste dimanche soir. Les spéculations allaient bon train et Sport le confirme, c’est bien le sort de Baldé qui l’inquiète et le rend malheureux. La star du club est même mécontente de voir son ami être traité de la sorte. Transfert en cette fin de mercato (Manchester United, Aston villa et Benfica ont été cités) ou non, cette histoire pourrait laisser des traces.