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Ancelotti proche d’un retour à Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Davide Ancelotti @Maxppp

Ancien entraîneur de Botafogo et adjoint de son père Carlo Ancelotti au Real Madrid, Davide Ancelotti (36 ans) épaule son géniteur comme adjoint de la sélection brésilienne. Le natif de Parme pourrait néanmoins changer d’air après la Coupe du monde 2026.

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Selon Radio Marca, il fait partie des noms évoqués par la direction pour remplacer Iñigo Pérez. L’avenir du coach espagnol est incertain et les rumeurs d’un départ s’intensifient et Davide Ancelotti arrive en première ligne. Ce serait un retour à Madrid pour celui qui a été adjoint chez les Merengues et qui pourrait débarquer au sein du quartier de Vallecas dans la capitale espagnole.

Pub. le - MAJ le
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