Schalke : Amine Harit fait le point sur son avenir

À l’instar de nombreux jeunes talents français de la Ligue 1, Amine Harit a il y a maintenant trois ans, décidé de s’exiler du côté de la Bundesliga et du club de la Ruhr, Schalke 04. Depuis l’international marocain de 23 ans a disputé 74 matches de championnat, inscrivant 10 buts et délivrant par la même occasion 13 passes décisives. Des statistiques qui ont convaincu les dirigeants allemands d’en faire un joueur cadre de l’effectif. Au cours d’un entretien accordé à Kicker, l’ancien Nantais a tenu à faire le point sur son avenir, lui qui va débuter sa quatrième saison pour le club de Gelsenkirchen.

«Je suis sur le point d'avoir ma quatrième saison à Schalke. Pour être honnête, lorsque j'ai signé il y a trois ans, il n'était pas nécessairement prévisible que je resterais aussi longtemps. Mais les choses ont évolué différemment, et j'en suis très heureux. Je suis heureux ici, et tout ce qui compte pour moi, c'est Schalke. Tout le reste n'est pas en mon pouvoir. Schalke a une grande confiance en moi. Je n'ai prolongé mon contrat que début décembre jusqu'en 2024. Si je ne voulais pas rester à Schalke le plus longtemps possible, je n'aurais pas prolongé mon contrat d'un an et demi avant son expiration.»