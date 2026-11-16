Équipe de France : les gagnants et les perdants de ce rassemblement de novembre

Le rassemblement de novembre aura été riche en enseignements pour l’Equipe de France. Avec une victoire face à la Turquie et une défaite contre l’Italie, les Bleus ont connu deux rencontres contrastées, mais ont finalement atteint leur objectif en validant leur qualification pour la suite de la Ligue des Nations. Ce dimanche, le contenu a laissé à désirer, en particulier sur le plan défensif et dans l’intensité du pressing et qui a provoqué l’ire de Zinedine Zidane après la rencontre. Forcément, plusieurs individualités ont marqué des points lors de ce rassemblement, tandis que d’autres peuvent avoir perdu du crédit pour les prochaines échéances des Bleus.

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Les gagnants de ce rassemblement de novembre

Ce rassemblement aura permis à plusieurs joueurs de se mettre en évidence et de marquer des points dans l’esprit du staff. C’est notamment le cas d’Andy Diouf, qui a profité du temps de jeu accordé pour montrer l’étendue de ses qualités. Actif sur le flanc gauche de la défense, le milieu de l’Inter Milan a affiché une belle disponibilité, avec une réelle capacité à se projeter vers l’avant et à accompagner les offensives. Son activité à la récupération, son investissement dans le travail défensif et sa volonté de jouer vers l’avant ont également été intéressants. Tout n’a pas été parfait mais dans un poste peu fourni, l’Intériste a clairement montré que Zidane pouvait compter sur lui. Lucas Da Cunha est aussi l’un des grands gagnants de ce rassemblement. Après une belle prestation contre l’Italie, le milieu de terrain a particulièrement convaincu face à la Turquie, en livrant un match abouti au milieu de terrain. À l’aise techniquement, il s’est distingué par sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa capacité à trouver rapidement ses partenaires dans les espaces.

Disponible, juste dans ses transmissions et impliqué dans les efforts défensifs, il a affiché un visage particulièrement séduisant. Pour son deuxième rassemblement, Da Cunha s’impose presque déjà comme un indiscutable dans l’entrejeu. Enfin, Eli Junior Kroupi, buteur face aux Turcs, fait lui aussi partie des joueurs qui ont marqué des points durant cette fenêtre internationale. Le jeune attaquant a pu profiter de cette expérience avec les Bleus pour se rapprocher un peu plus du groupe et montrer ses qualités. Son profil offensif, sa mobilité et sa disposition à apporter des solutions dans les derniers mètres constituent des arguments intéressants pour la suite. Dans un secteur où la concurrence est particulièrement importante, chaque rassemblement représente une occasion de se signaler et de gagner du crédit auprès du staff. Ces trois joueurs ont ainsi profité de cette période pour envoyer des signaux positifs, avec l’espoir de poursuivre sur cette dynamique en vue du Final 8 de la Ligue des Nations en mars prochain.

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Au rayon des premières réussies, il faut forcément mentionner Saël Kumbedi. Invité mystère de la liste de Zinédine Zidane et convoqué suite au forfait de Pierre Kalulu, l’ancien de l’OL a été tranchant pour sa première titularisation ce dimanche face à la Turquie. Pas flamboyant pour autant, le latéral droit de Wolfsburg a montré qu’il était un candidat crédible pour les prochains rassemblements même si les retours de Jules Koundé et Pierre Kalulu pourraient obscurcir son avenir international à terme. En tout cas, il a marqué des points, à la différence d’un autre joueur dont nous parlerons plus tard, et a montré qu’il pouvait rejoindre le groupe à l’avenir en cas d’absences. Dans cette lignée, Ibrahima Konaté a (re)posé sa candidature auprès de ZZ. De mieux en mieux avec le Real Madrid, le défenseur central a été l’auteur d’un bon rassemblement et d’une titularisation rassurante en défense centrale contre la Turquie. Malgré la concurrence accrue de William Saliba, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Jérémy Jacquet, le roc de 27 ans a montré qu’il était clairement apte à prétendre à une place dans le groupe à l’avenir.

Ils ont (sûrement) perdu du crédit

Et le bonheur d’Ibrahima Konaté fait le malheur de Leny Yoro. Alors que les nombreuses absences en défense pouvaient lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de marquer des points, le défenseur de Manchester United n’a finalement pas disputé la moindre minute. Seul joueur de champ du groupe à ne pas avoir joué durant cette trêve, il pourrait être le premier fusible à sauter avec les retours de Lacroix et Saliba. Surtout que Konaté semble avoir pris une longueur d’avance dans la hiérarchie. Yoro n’a donc pas su saisir l’occasion qui lui était offerte et pourrait rapidement voir ses chances de s’imposer s’amenuiser. En revanche, le grand perdant de ce rassemblement est sans aucun doute Malo Gusto.

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Qui est l'homme du match France - Turquie ? Lucas Da Cunha (France) Adrien Rabiot (France) Eli Junior Kroupi (France) Andy Diouf (France) Autres Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Baladé face à l’Italie, le latéral de Chelsea n’a même pas eu l’occasion de se racheter contre la Turquie. Pire, la titularisation encourageante de Kumbedi peut laisser penser que ce dernier est désormais passé devant lui dans la hiérarchie. Une situation préoccupante pour Gusto, qui peine déjà à obtenir du temps de jeu en club avec Chelsea. Devant, Bradley Barcola n’a pas non plus marqué de points. Alors qu’il avait une belle occasion de s’exprimer avec les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, l’ailier parisien a rendu deux prestations assez moyennes contre l’Italie et la Turquie. Intéressant par séquences, il a surtout donné l’impression d’être souvent déconnecté de ses partenaires. Sans parler de sa finition et de son dernier geste toujours aussi frustrants. Pour espérer conserver une place importante dans la hiérarchie offensive, il devra montrer davantage de régularité et d’influence, d’autant que les retours de blessure et les débuts prometteurs de Kroupi pourraient rebattre les cartes.

Dans le gang des Lyonnais, Rayan Cherki est appelé à la barre. Même s’il reste un joueur important dans les plans de Zidane, le virtuose doit lui aussi rester vigilant. Le Lyonnais possède la pleine confiance du sélectionneur et a encore démontré sa capacité à faire basculer une rencontre grâce à sa qualité technique, en étant impliqué sur les deux buts face à la Turquie. Mais certains de ses choix et son langage corporel peuvent parfois agacer. Son positionnement au milieu de terrain pourrait également être remis en question avec les retours d’Akliouche, Koné et Tchouaméni, spécialement si Zidane décide de réorganiser son système. Il conserve néanmoins une vraie longueur d’avance grâce à son talent précieux et à son importance dans l’animation offensive. Enfin, dans les buts, Robin Risser semble désormais officiellement relégué au rang de troisième gardien après que Restes a remplacé Maignan face à la Turquie. Une hiérarchie qui le place en première ligne parmi les joueurs susceptibles de sortir du groupe si un autre portier venait à performer et à convaincre. En difficulté avec le RC Lens depuis le début de saison, le jeune gardien lensois, visé par le Bayern, devra donc rester performant pour ne pas perdre définitivement sa place à Clairefontaine.