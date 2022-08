Leicester fixe le prix de Wesley Fofana

La suite après cette publicité

Le mercato prend une ampleur inattendue en Angleterre. La faute au club de Chelsea, qui recherche désespérément un et peut-être même deux défenseurs centraux. La tâche semble ardue car il y a eu pas mal d'échecs entre les dossiers Matthijs de Ligt, Nathan Aké, Jules Koundé, qui était pourtant à un cheveu de signer, et désormais Presnel Kimpembe, lequel devrait bel et bien rester au PSG à l'issue de cet été.

Désormais, la priorité se nomme Wesley Fofana (21 ans) mais une fois encore, c'est un véritable sac de nœuds. Leicester n'est absolument pas vendeur et a même refusé une offre énorme de 75 M€ de la part des Blues. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les Foxes ont beaucoup de mal dans ce mercato. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas recruté le moindre joueur et sont les seuls dans ce cas en Angleterre.

Leicester veut au moins 80 M£

Brendan Rodgers a aussi son avis sur la question. Il ne compte absolument pas le perdre, alors qu'il a longtemps été blessé lors de la première partie de saison dernière. Le joueur lui ne l'entendrait pas forcément de la même oreille, malgré ses déclarations dans le Telegraph du jour. «C'est une grande saison pour moi et pour Leicester. Il y a déjà de grands attaquants en Premier League et encore plus pour cette saison après le mercato. Cela m'excite et je suis prêt», insiste l'ancien Stéphanois.

D'après le même média anglais, rejoindre Chelsea lui plairait bien, ce que nous sommes en mesure de vous confirmer. Les Blues n'ont d'ailleurs pas encore jeté l'éponge dans ce dossier. Et puis Leicester n'est pas tombé sur la tête non plus. En réalité, la direction s'est fixée un objectif : faire de Fofana le défenseur central le plus cher du monde, un record que le club détient déjà. Toujours selon le média anglais, elle attend au moins 80 M£, soit 95 M€, dépassant ainsi les 89 M€ de la vente d'Harry Maguire à Manchester United en 2019. Il faut croire que ça va devenir une spécialité maison.