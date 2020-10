La polémique Dybala paralyse la Juventus, l'Angleterre rend hommage au geste de grande classe de Marcus Rashford

La suite après cette publicité

La prolongation de Dybala à la Juve prend du plomb dans l'aile

En Italie, l'actualité du jour concerne la prolongation de Paulo Dybala à la Juventus ! Le Corriere dello Sport en fait d'ailleurs sa couverture et annonce que l'avenir de la «Joya est suspendu». «L'Argentin désire être le numéro 1 mais son contrat expire» et un accord entre le club et le joueur n'a pas encore été trouvé. Ce qui n'annonce rien de bon, les bookmakers sont d'ailleurs persuadés que l'attaquant va quitter la Vieille Dame. L'Argentin pensait faire partie immédiatement du nouveau projet initié par Andrea Pirlo mais pour l'instant ce n'est pas le cas, ce qui force sa réflexion sur son avenir. L'absence de Cristiano Ronalo amènera l'entraîneur bianconero à l'aligner probablement aux côtés d'Alvaro Morata, ce dimanche contre l'Hellas Vérone. La Gazzetta dello Sport évoque également le futur de Dybala et indique que c'est un match «Juve-Dybala» qui va se jouer dans les prochaines semaines. Pour le moment, l'ancien de Palerme va retrouver sa «place de titulaire, plus de deux mois après.»

Le geste de Rashford fait l'unanimité outre-Manche

On traverse la Manche où ce matin, un homme fait l'unanimité dans le Royaume. Depuis le début de la crise du Covid, Marcus Rashford se mobilise pour que les enfants anglais en difficultés puissent avoir des repas gratuits. La semaine dernière, le joueur de Manchester United a proposé de prolonger son programme de repas scolaire gratuit durant les vacances, car le gouvernement avait décidé de le stopper. L'attaquant ne s'est pas découragé et a lancé lui même un appel sur son compte twitter aux commerces locaux pour qu'ils s'investissent à distribuer des repas gratuits aux enfants. Une initiative qui fonctionne et qui force l'admiration chez tout le monde ! Le Daily Mirror en fait d'ailleurs sa Une et reprend une déclaration de Jürgen Klopp : «Je suis si fier de toi, Marcus», a déclaré l'Allemand, pourtant coach de Liverpool. Oui, mais dans ce genre de situation, les rivalités sont mises de côtés et le geste du Mancunien est salué partout. «En tant qu'entraîneur de Liverpool, il est délicat de complimenter un joueur de Manchester United, mais ce que Rashford a fait est incroyable», a confirmé Klopp. The Independent souligne que le coup de pression de Rashford au Premier Ministre a fonctionné et que les entreprises locales se mobilisent.

Un Clasico pas si classique

Aujourd'hui, le match qui est attendu par toute la planète football n'est autre que le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La presse madrilène comme le journal AS lance déjà le choc et donne rendez-vous aux deux équipes : «sur le volcan». «Premier Clasico sans public, marquée par la crise institutionnelle du Barça et la crise sportive de Madrid», écrit le quotidien. Un match forcément différent cette année avec la crise sanitaire et pour Marca, c'est une nouvelle pression sur la normalité avec cette rencontre. «Le Barça et Madrid s'affrontent à un moment délicat du premier Clasico sans public». Heureusement, il y a quelques bonnes nouvelles avec le retour de Sergio Ramos côté Real et celui de Jordi Alba dans le onze barcelonais.