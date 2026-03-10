Manchester United pleure déjà le départ de Casemiro

Une page se tourne du côté de Manchester United. Noussair Mazraoui a exprimé sa tristesse suite à l’annonce du départ de Casemiro à la fin de la saison. Le défenseur des Red Devils a salué l’expérience et le leadership du milieu brésilien, soulignant l’importance de son rôle sur le terrain comme en dehors. « Quand j’ai vu l’annonce, j’ai eu l’impression… c’était un jour triste. Il apporte une expérience incroyable. Il sait ce que c’est que de gagner. Il sait aussi ce que c’est que le chemin vers la victoire, parce qu’il l’a fait, il l’a vécu. Alors oui, il va beaucoup nous manquer dans l’équipe, en dehors du terrain, sur le terrain bien sûr », a déclaré Mazraoui selon The Mirror.

« Je dois dire que Case a été fantastique depuis mon arrivée, vraiment, sur et en dehors du terrain. L’expérience est précieuse si on l’utilise à bon escient. Et encore une fois, je pense qu’avec le temps, être un joueur expérimenté ici implique presque la responsabilité de montrer l’exemple, d’aider les jeunes joueurs, d’aider les autres et de transmettre son expérience de manière positive », a également ajouté le coach actuel de Man United, Michael Carrick. Arrivé d’Espagne en 2022, Casemiro a rapidement trouvé sa place à Old Trafford et reste un élément clé malgré quelques difficultés passagères. Avec 6 buts inscrits cette saison en Premier League, il a dépassé son précédent record personnel à Manchester, mais son départ incite déjà le club à préparer un renfort au milieu pour la prochaine saison.