PSG : Everton fait pression pour conclure Gana Gueye

Devenu indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye disposerait de plusieurs points de chute en cas de départ du club de la capitale et Everton souhaite le faire revenir sous la forme d'un transfert.

Selon Sky Sports, et face au temps qui commence à se faire long, les Toffees feraient actuellement pression pour rapatrier leur ancien joueur à Goodison Park, et aimeraient trouver un accord le plus rapidement possible. Affaire à suivre.