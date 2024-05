Bayern Munich : revirement total de situation pour Alphonso Davies

Au Real Madrid, la priorité reste évidemment la finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, à Londres, samedi soir (21 heures). Mais le club merengue n’en est qu’au début de son été agité, puisqu’il doit encore annoncer la venue de Kylian Mbappé, le moment le plus attendu par les fans madrilènes. Le Bondynois ne sera pas le seul nouveau visage offensif des Merengues la saison prochaine, puisque, outre Endrick (17 ans), d’autres recrues sont attendues, dans le secteur défensif notamment.

Florentino Pérez rêvait d’Alphonso Davies (23 ans) pour parfaitement continuer son mercato. Le latéral gauche canadien était suivi depuis des années déjà par le Real Madrid et sa situation contractuelle, avec un bail qui expire en 2025 au Bayern Munich, en faisait une cible parfaite pour cet été. Le club merengue semblait d’ailleurs optimiste pour confirmer l’arrivée du joueur au 41 matches cette saison (3 buts, 5 passes décisives) avec le club bavarois.

Le Real Madrid n’a pas encore fait d’offre

Mais selon les informations de Sky Sports, un revirement de situation est tout à fait possible. De nouvelles discussions ont repris ces derniers jours avec ses représentants pour une prolongation au Bayern Munich. Le Rekordmeister souhaite le convaincre de rester et compte sur son nouveau coach Vincent Kompany, tout juste officialisé à la tête du club, qui souhaite le conserver. Pour l’instant, les premiers échanges seraient même positifs.

De plus, le média allemand informe qu’il n’y a toujours pas d’offre du Real Madrid, qui était prêt à mettre 40 millions d’euros sur la table pour le faire venir. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, avait affirmé avoir fait une première offre de prolongation au clan Davies, laissée sans réponse. «Nous ne sommes pas sous pression. Il existe une relation normale entre le joueur et le club. C’est une situation normale. Je ne veux pas négocier en public. Je ne souhaite pas faire ça. Nous estimons que nous avons fait une offre juste et correcte», a-t-il expliqué, alors que le Candaien réclamerait un salaire annuel de 20 M€.