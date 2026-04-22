PSG-Nantes : les notes du match

Le Paris Saint-Germain et le FC Nantes jouaient gros ce soir au Parc des Princes, pour ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Premier du classement avec un seul point d’avance sur le RC Lens, le club de la capitale avait une nouvelle chance de distancer les Sang-et-Or après son échec de dimanche dernier contre l’OL (1-2). La victoire était donc vitale pour les hommes de Luis Enrique qui, en cas de succès face aux Canaris, auraient une occasion de reléguer Lens à sept longueurs le 13 mai prochain. Pour ce faire, l’Espagnol a décidé d’aligner un onze de départ moins remanié que dimanche. Alors que Chevalier espérait un peu de rotation, c’est bien Safonov qui avait été choisi. Le Russe était protégé par une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi et Zaïre-Emery. Au milieu, Dro Fernandez faisait son grand retour, aux côtés de Beraldo et de Neves. Enfin, Luis Enrique avait aligné une attaque Dembélé, Kvaratskhelia, Doué pour forcer le coffre nantais. De son côté, le FCN devait composer sans Vahid Halilhodzic, suspendu, pour l’un de ses ultimes matches de la dernière chance. Dix-septième du classement, le club des bords de l’Erdre est à cinq points du barragiste auxerrois. Autant dire qu’un miracle au Parc leur permettrait de croire à nouveau en leurs chances de survie. Et pour tenter de faire vaciller le PSG, Eric Blahic alignait le onze suivant : Lopes, Almustrati, Cozza, Acapandie, Guilbert, Machado, Lepenant, Sissoko, Leroux, Abline, Mohamed.

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Si la présence de Zaïre-Emery sur le flanc gauche de la défense et celle de Beraldo au milieu était la petite surprise du jour concoctée par Luis Enrique, la physionomie de la première période était bien celle qui était attendue. Paris devait faire face à des Nantais jouant bloc bas et comptant uniquement sur un contre éclair d’Abline pour piéger les Rouge et Bleu. Le match débutait sur un rythme plutôt tranquille quand les Canaris ont vécu un nouveau coup du sort dans leur bataille pour le maintien lorsque la VAR a appelé Clément Turpin pour lui signaler une action litigieuse entre Marquinhos et Leroux. Sur une remise de la tête du défenseur brésilien, le jeune Nantais déviait involontairement le ballon du bras. Un penalty tombé à pic pour le PSG qui a pu lancer son match grâce à la précision de Kvaratskhelia (1-0, 13e). Paris n’avait pas besoin de ça face à un mal classé, mais Leroux pensait se faire justice en égalisant sur un coup franc mal renvoyé par une défense parisienne trop attentiste (22e). Mais il faut croire que tous les vents sont contraires au FC Nantes dans cette fin de saison puisqu’après de longues minutes, la VAR a finalement décidé d’annuler le but, sans doute pour un hors-jeu.

Paris assure, Nantes continue de sombrer

Les Canaris n’étaient pas vernis, mais Abline a quand même eu quelques rares occasions pour inquiéter Safonov sur sa première frappe cadrée du match (35e) et sur un coup franc direct (43e). De son côté, le PSG accentuait sa domination au fil des minutes et récupérait de plus en plus vite le cuir à des Nantais combattifs, mais impuissants. Et ce qui devait arriver arriva. Parfaitement servi par Achraf Hakimi sur le côté droit, Désiré Doué a inscrit le but du KO en décochant une frappe croisée XXL venue se loger dans la lucarne d’Anthony Lopes (2-0, 38e). À la mi-temps, Paris assurait l’essentiel et reprenait quatre points d’avance sur le RC Lens. Au retour des vestiaires, pas le temps de trainer. Bien décidés à s’éviter tout mal de tête en cas de but des Canaris, les Parisiens ont plié le match dès la 50e minute. Et encore une fois, « Kvaradona » a fait étalage de toute sa technique. Arrivé lancé aux abords de la surface, le Géorgien était idéalement servi plein axe par Dembélé avant d’enchaîner un double contact et une frappe impeccable dans la foulée pour tromper Lopes (3-0, 50e). Un régal pour les amoureux du ballon rond.

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Assuré de repartir de la porte d’Auteuil avec une 19e défaite en 30 matches de L1, Nantes a passé la fin du match à jouer les sparring-partners, à savoir encaisser les coups sans pouvoir les rendre. Un calvaire pour des Canaris dont le principal objectif était d’éviter d’aggraver leur différence de but. Un détail qui pourrait compter dans son combat pour le maintien. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que l’addition s’alourdisse après une frappe lointaine d’Hakimi (55e), une tête de Kvaratskhelia sur corner repoussée par Lopes (61e) et une tentative de Ruiz qui a fini sur le poteau gauche du gardien nantais (69e). Grâce à ce succès facile (3-0), le PSG reprend un peu d’air au classement et peut envisager son déplacement à Angers sereinement avant sa demi-finale aller de C1 face au Bayern Munich. De son côté, Nantes voit ses chances de maintien se réduire. À quatre matches de la fin, les Canaris comptent toujours cinq points de retard sur le barragiste (Auxerre) et devront remporter le derby breton à Rennes dimanche prochain s’il veut éviter de faire quasiment une croix sur sa survie parmi l’élite.

L’homme du match : Khvicha Kvaratskhelia (7) : qui a dit que Kvara n’avait cure de la L1 ? Après son bijou face à Lyon en fin de match, le Géorgien a cette fois planté un doublé. D’abord un penalty, réussi alors que le PSG peine dans cet exercice cette saison, puis un bijou en deuxième période. Un extérieur pour lancer Dembélé, puis une longue course pour proposer une solution, puis s’insérer dans la défense nantaise (on pense au malheureux Guilbert) et punir Lopes. Au-delà de son doublé, il a affiché un état d’esprit irréprochable, avec encore des replis défensifs et une grosse activité. Remplacé par Barcola (65e), qui a eu une occasion de marquer mais sa frappe a été repoussée par Lopes.

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PSG :

- Safonov (6) : un match tranquille ? Oui et non, puisqu’il a dû rester attentif, notamment sur des tentatives lointaines, ou surprenantes à l’image d’un joli coup-franc d’Abline, tiré directement. Vigilant et solide de la première à la dernière minute.

- Hakimi (6) : on retrouve peu à peu la meilleure version du Marocain, qui a multiplié les montées et les dézonages pour donner des solutions à ses partenaires. On le sent également plus précis dans ses gestes techniques. Impliqué sur le 2e but parisien, où il lance Doué dans la profondeur. Egalement présent défensivement face aux montées de Machado notamment. Remplacé par Mayulu (60e), qui s’est distingué par plusieurs tentatives de frappe, notamment du pied gauche.

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- Marquinhos (6) : on ne l’avait plus vu en Ligue 1 depuis le 8 février dernier et la démonstration face à l’OM. Le Brésilien a pris place dans l’axe droit et s’est montré très sérieux, compensant, comme d’habitude désormais, les espaces dans le couloir droit. Il a pu aussi orienter le jeu des siens avec plusieurs ouvertures dont il a le secret. Un bon retour aux affaires en championnat.

- Zabaranyi (5,5) : positionné axe gauche ce mercredi, l’Ukrainien a alterné le bon, avec des interventions défensives réussies, et le moins bon, avec encore quelques imprécisions (dans le duel ou le placement) qui n’ont pas coûté cher. Ce n’est pas ce match qui changera sa trajectoire parisienne ou qui chamboulera la hiérarchie.

- Zaïre-Emery (5,5) : positionné dans le couloir gauche, le milieu de terrain a démontré pourquoi il était si important aux yeux de Luis Enrique. C’est un trésor pour le coach espagnol puisque le Français compense absolument tout. Troisième défenseur central, milieu supplémentaire ou latéral offensif, il a joué plusieurs rôles tout au long de sa présence sur le terrain. Averti pour une semelle sur Lepenant, il a usé de sa puissance physique pour s’imposer régulièrement dans les duels. Remplacé par Lucas Hernandez (60e), solide.

- Beraldo (6,5) : il commence à prendre ses marques dans ce rôle de sentinelle. Face à un adversaire aussi timoré, sans pressing, il a pu étaler ses qualités, dans le jeu aérien et dans les relances. Il a pris ses aises au fil des minutes, a délivré quelques bons ballons, et a parfaitement fait l’essuie-glace devant sa défense. Convaincant donc.

- Dro Fernandez (4,5) : il avait disparu de la circulation ces dernières semaines, sa dernière apparition remontant au 21 mars. L’Espagnol a beaucoup couru et proposé mais a rarement été servi. Il a tenté de se frotter physiquement aux Nantais, lui dont le physique frêle paraît peu adapté aux joutes de L1, mais on n’a pas vu d’étincelles techniques et il a même parfois été trop léger sur certaines relances. Luis Enrique l’a laissé sur la pelouse jusqu’au bout pour lui donner un maximum de temps de jeu.

- J. Neves (5) : un petit match de la part de l’international portugais. Au sein d’un PSG appliqué et peu mis en danger, il n’a pas eu besoin de beaucoup s’employer dans l’entrejeu. Il a bien coupé quelques trajectoires et pris sa part dans le pressing haut habituel, mais cela s’est arrêté là. Remplacé par Fabian Ruiz (60e), qui a touché le poteau sur une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface.

- Doué (7) : un but splendide, quelques belles inspirations et un gros volume de jeu. On a revu un Doué fringant face à Nantes, bien meilleur que lors de ses dernières sorties, ce qui n’était pas difficile. Pourtant, il a commencé avec ses scories habituels, ralentissant le jeu par des gestes superflus. Mais il s’en est délesté sur plusieurs situations. Avec en point d’orgue sur son but splendide, une frappe surpuissante dans la lucarne opposée. Une belle inspiration sur une talonnade à destination de Dembélé. Et un impact défensif intéressant tout au long du match. La bonne version de Doué.

- Dembélé (6) : un match un poil frustrant pour le Ballon d’Or, peu servi en pointe. Il a donc décidé, comme souvent, de venir toucher ses ballons plus bas, pour aussi fluidifier et accélérer le jeu des siens. Il est, de cette manière, à l’initiative du but de Doué. Lui a échoué plusieurs fois sur Anthony Lopes, et n’a pas assez cadré, mais son importance est toujours incontestable. Remplacé par Mbaye (65e), qui a donc fait son retour au Parc des Princes. Positionné à droite, le Sénégalais a amené sa vitesse sur quelques débordements.

- Kvaratskhelia (7) : lire ci-dessus.

Nantes :

- Lopes (5) : capitaine et titulaire indiscutable dans les buts nantais, l’ancien portier de l’Olympique Lyonnais a été rapidement mis à contribution. Dès la 11e minute, il s’est retrouvé face à un penalty de Khvicha Kvaratskhelia. Parti du bon côté, il n’a toutefois rien pu faire face à un geste parfaitement exécuté (1-0, 12e). Malgré ce coup dur précoce, il s’est bien repris par la suite, notamment avec un arrêt réflexe à bout portant sur une frappe d’Ousmane Dembélé dans un angle fermé (17e). On note néanmoins une relance complètement manquée à la 31e minute, sous la pression intense du pressing parisien. Le portier a subi une grosse frappe de Doué à la 37e, qu’il n’a pas pu stopper (2-0). Ensuite, après avoir humilié la défense, Kvaratskhelia a une deuxième fois ajusté Lopes, qui n’a rien encore pu faire (3-0, 50e). Face à un autre ex-joueur de l’OL, Barcola, il a remporté son face-à-face afin d’éviter l’humiliation. Un match frustrant pour lui, avec seulement trois arrêts.

- Machado (4) : aligné dans le couloir gauche, il avait la mission délicate de contenir Désiré Doué. Malgré une forme récente plus irrégulière du Parisien, Machado a souffert face à ses appels répétés dans la profondeur et sa capacité à éliminer balle au pied. Il est même fautif sur le deuxième but du PSG, puisque cette fois-ci Désiré Doué est parti seul au but sur son côté, laissant la défense du FC Nantes absolument à la ramasse. Souvent pris de vitesse, il a eu du mal à exister défensivement sur son côté durant les 45 premières minutes. Machado a gagné son duel face à Dembélé à la 52e. Il a très bien éliminé Mayulu avant ensuite d’obtenir une faute intéressante (61e).

- Cozza (4) : positionné dans le rôle de défenseur axial gauche dans une défense à trois, il s’est montré plutôt intéressant dans l’utilisation du ballon. Capable de casser des lignes, il a trouvé Machado à plusieurs reprises, notamment à la 31e minute. Défensivement, il a été sollicité face aux décrochages d’Ousmane Dembélé, qu’il a parfois eu du mal à contenir dans les zones intermédiaires. Une première mi-temps moyenne, mais loin d’être la pire côté Nantes. Face à Mbaye en fin de seconde mi-temps, il a continuellement été pris de vitesse sur son couloir.

- Ali Almurasat (3,5) : dans l’axe de cette défense à trois, il a évolué très bas, assurant souvent l’alignement du bloc défensif. Sérieux dans son placement, il a surtout livré quelques duels intéressants face à Kvaratskhelia, comme à la 39e minute où il a réussi à bien contenir le Géorgien. Juste avant la pause, il s’est distingué avec une belle ouverture au-dessus du pressing parisien. Une première période globalement propre, sans prise de risque excessive. Toutefois, il a été dans le dur lorsque Ousmane Dembélé tenté de percer la défense nantaise.Il a énormément souffert tout au long de la seconde mi-temps, n’arrivant jamais à prendre le dessus sur les attaquants du PSG.

- Guilbert (4,5) : titularisé en l’absence de Tylel Tati, le défenseur de 31 ans disputait l’un de ses rares matchs avec l’équipe première cette saison : son 5e. S’il a tenté d’apporter de la justesse à la relance, il a été en grande difficulté face aux transitions rapides du PSG, notamment contre Kvaratskhelia, intenable dans son couloir gauche. Il s’est tout de même illustré positivement en fin de première période en coupant une passe dangereuse de Dembélé à la 43e minute. Il a écopé d’un carton jaune à la 46e après une faute en retard. Guilbert était à deux doigts de marquer contre son camp après un centre tendu d’Hakimi, mais avec un peu de réussite, son contre n’a offert qu’un corner aux Parisiens (53e). Ensuite, il a très bien défendu face à Dembélé à la 59e avec autorité le Ballon d’Or 2025. Le natif de Valognes a tenté sa chance dans les derniers instants, sans réussite.

- Acapandié (5) : pour sa grande première titularisation en Ligue 1, le jeune joueur de 21 ans a été lancé dans un rôle hybride de piston droit. Courageux dans l’effort, il a multiplié les courses, aussi bien défensives qu’offensives, face à Lucas Beraldo sur son couloir. Une prestation intéressante dans l’intensité, même si le contexte du match ne lui a pas permis de pleinement s’exprimer. En danger dans sa surface, il a dégagé un ballon loin devant à la 57e. Il aura réalisé une bonne première en championnat, dont il se souviendra toute sa vie, avant d’être remplacé à la 79e minute par Awaziem. L’entrant n’aura fait que défendre jusqu’à la fin, comme son prédécesseur.

- Leroux (5,5) : très actif au milieu, le joueur formé au club a livré une première période généreuse dans l’impact, particulièrement dans son duel constant avec João Neves. Malheureusement pour lui, il est impliqué sur le penalty concédé, avec une main involontaire après un duel avec Marquinhos. Offensivement, il pensait égaliser à la 21e minute d’une belle frappe du gauche, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Malgré cela, il a su rebondir et s’est montré précieux à la récupération, comme avec ce ballon gratté dans les pieds d’Hakimi juste avant la pause. Il a été remplacé par Tabibou à la 65e. Tabibou a tenté d’apporter avec des courses verticales, mais il n’a jamais réussi à peser sur le jeu.

- Lepenant (5) : positionné dans l’entrejeu, l’ancien Lyonnais a tenté d’exister dans un contexte compliqué, face à un trio parisien solide au cœur du jeu. Il s’est signalé avec une frappe audacieuse à la 19e minute, finalement bien repoussée par la défense parisienne. Actif dans le pressing, il a également obtenu une faute de Zaïre-Emery, sanctionnée d’un carton jaune à la 34e minute. Auteur d’un match plutôt bon, il a été remplacé par Deuff à la 73e. L’entrant a tenté sa chance avec une superbe reprise de volée à la 79e minute, bien captée par le portier du PSG.

- Sissoko (4,5) : utilisé dans un rôle plus avancé qu’à l’accoutumée, le milieu malien a essayé d’apporter un soutien offensif avec ses projections. Il pensait s’offrir une passe décisive, sa toute première de la saison, sur une tête parfaitement remise, mais le but de Leroux a finalement été annulée pour hors-jeu (21e). Malgré sa présence physique, il n’a pas réellement réussi à peser sur le jeu face à la domination parisienne. Il a peu à peu disparu en seconde période, à l’image de ses coéquipiers. Un match intéressant, mais face à un adversaire bien trop supérieur ce soir.

- Abline (5,5) : encore très mobile, le numéro 10 nantais a été l’un des rares à apporter du danger. Positionné en soutien de Mostafa Mohamed, il a souvent décroché et dézoné, notamment sur le côté gauche. Actif dans le pressing, il a tenté sa chance de loin à la 35e minute, sans pour autant inquiéter Safonov. Quelques instants plus tard, il a bien combiné avec Leroux, avant de tenter une percée en solitaire à la 39e minute, où il a pris de vitesse Marquinhos avant d’être repris ensuite. Le Nantais le plus remuant de la première période. Complètement cuit physiquement après ses multiples efforts, il a été remplacé à la 80e minute par El-Arabi. Le Marocain n’aura rien apporté de plus.

- Mohamed (3,5) : aligné en pointe, l’attaquant égyptien retrouvait le PSG après un match compliqué à l’aller, en août dernier lors de la première journée, où il avait été totalement transparent et bien trop esseulé. Cette fois épaulé par Abline, il a semblé moins isolé, mais n’a pas réellement pesé sur la défense parisienne. Malgré sa bonne forme récente, notamment après son but face à Brest ce dimanche, il a été peu servi et rarement en position de se montrer dangereux lors du premier acte. Une nouvelle fois trop discret, il a été remplacé par Ganago à la 65e. L’entrant a failli relancer les siens de la tête sur corner à la 79e minute, mais sa tentative, trop appuyée, n’a pas trouvé le cadre. Il avait pourtant remporté son duel dans les airs.