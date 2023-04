BL : Hoffenheim se balade contre Schalke 04

Suite et fin de la 27ème journée de Bundesligace dimanche soir. Hoffenheim accueillait, dans son stade de la PreZero Arena, Schalke 04 pour un duel de bas de tableau. Au cours de la première période, les locaux sont parvenus à ouvrir le score grâce à un but CSC de Alex Král (22e). Et dans le second acte, les visiteurs ont offert un nouveau cadeau à leurs adversaires avec ce penalty transformé par Ihlas Bebou (70e), doublant ainsi la mise pour Hoffenheim (2-0).

Avec cette victoire, les Hoffe se donnent de l’air au classement pour s’installer à la 14ème position, tandis que les Königsblauen restent bon dernier, toujours en grand danger de relégation. Le weekend prochain, Hoffenheim affrontera le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Schalke accueillera à la maison le Hertha Berlin, lors de la 28ème journée du championnat allemand.

