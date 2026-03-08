PSG : l’anecdote folle d’Hoarau sur Ibrahimovic

Arrivé au PSG en 2008, Guillaume Hoarau a connu les premières heures du nouveau projet QSI trois ans plus tard. L’ancien international tricolore (5 sélections) a vu passer de grandes stars au club, à l’image de Thiago Silva ou de Zlatan Ibrahimovic. Dans un entretien accordé à l’Equipe, il a d’ailleurs révélé une drôle d’anecdote sur l’un de ses échanges avec l’attaquant suédois, dont il était la doublure.

«Le joueur le plus fort avec qui j’ai joué ? Zlatan Ibrahimovic. Il m’appelait Ziggy Marley, comme le fils de Bob. Une fois, il vient me voir sous la douche : "Toi, t’arrives, tu chantes ton reggae et tu ne fais jamais la gueule. Comment c’est possible ?". J’aurais pu bouder car je ne jouais pas. Mais c’est Ibra, il n’y a pas de mal à se dire : "Là, je ne peux pas lutter". C’était une bête physique et c’était très fort techniquement. J’aurais aimé être cinq minutes comme lui.»