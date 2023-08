CdM (F) : l’Espagne file en quarts et élimine la Suisse

Tout commence à s’accélérer dans cette Coupe du Monde féminine. Si de nombreuses équipes n’ont pas encore jouées leur huitièmes de finale, à l’instar de la France, l’Espagne, elle, s’est qualifiée pour les quarts. Sans trembler, les Espagnoles ont étrillé la Suisse (5-1). Le travail est fait pour la Roja, qui se relève parfaitement de sa gifle reçue face au Japon (0-4), dans le cadre de son dernier match de la phase de groupes.

Avec un XI complètement remanié (5 changements de joueuses) et une Alexia Putellas sur le banc, Jorge Vilda voulait sans doute faire passer un message, à son équipe comme à ses concurrents. Dès l’entame, la Roja domine et prend l’avantage grâce à sa meilleure joueuse Aitana Bonmati (1-0, 5e). Dans la foulée, la Suisse égalise sur un but contre son camp de Laia Codina (1-1, 11e). Mais la suite ne sera qu’une formalité pour l’Espagne. Alba Rendondo permets aux siennes de repasser devant (2-1, 17e), Bonmati s’offre un doublé (3-1, 36e) et Codina se rattrape déjà sur corner (4-1, 45e). Le score s’alourdira légèrement en deuxième mi-temps avec l’inspiration de Jenni Hermoso (5-1, 70e). Ça y est, l’Espagne l’a fait. Pour la première fois dans une grande compétition, la sélection espagnole passe un tour à élimination directe. De quoi se permettre de rêver, en attendant de connaître son prochain adversaire (Afrique du Sud ou les Pays-Bas) en quarts de finale de la CDM.