AC Milan : Simon Kjaer opéré vendredi et absent plusieurs mois

Très gros coup dur pour l'AC Milan ! Touché au genou lors de la victoire des Rossoneri, mercredi soir, sur la pelouse du Genoa (3-0), Simon Kjaer a dû laisser sa place prématurément dans cette rencontre. Sorti sur civière dès la quatrième minute de jeu, le défenseur international danois souffre, en effet, des ligaments du genou gauche et sera absent plusieurs mois confirme, ce jeudi, le club milanais.

À 32 ans, l'ancien joueur de Lille, Wolfsbourg ou encore Séville passera donc sur la table d'opération vendredi et rejoint une infirmerie déjà bien garnie chez l'actuel deuxième de Serie A (Olivier Giroud, Ante Rebic ou encore Davide Calabria pour ne citer qu'eux). Pour les hommes de Stefano Pioli, la suite passera par la réception, samedi, de la Salernitana, lanterne rouge du championnat italien, avant d'accueillir Liverpool trois jours plus tard pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

⏱️ 4' 🔄

An enforced change early on: @simonkjaer1989 is replaced by Gabbia.



Quick recovery, Simon! 🍀#GenoaMilan 0-0 #SempreMilan @ENEOSUSA pic.twitter.com/VQNYNguk4E