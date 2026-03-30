Bosnie, Edin Dzeko : «si l’Italie a peur de jouer au Pays de Galles, c’est que quelque chose ne va pas»

Demain soir, l’Italie va jouer son billet pour la Coupe du Monde 2026 à Zenica, face à la Bosnie. Une rencontre qui s’annonce électrique et qui se jouera sans doute dans un stade en fusion. L’ambiance promet d’être exceptionnelle, d’autant que les Bosniens n’ont pas oublié la vidéo polémique des Italiens en train de célébrer le tir au but vainqueur de la Bosnie face au Pays de Galles. Une séquence sur laquelle est revenu le buteur star de la Bosnie, Edin Dzeko.

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«Nous avons tous vu ce qui s’est passé. Je te le dis sincèrement, c’est tout à fait normal. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous avons tous nos préférences. Peut-être que la mienne était de ne pas jouer contre l’Italie dans cette finale. Je ne peux pas me réjouir parce que je joue contre eux. Mais bien sûr, aujourd’hui, il faut faire attention : avec les réseaux sociaux, tout devient normal, ça prend des proportions démesurées, comme ici. On l’a vu. L’Italie ne voulait pas jouer au Pays de Galles, je ne sais pas pourquoi. Nous y sommes allés, sans crainte, et nous avons gagné. Je ne sais pas pourquoi l’Italie devrait avoir peur du Pays de Galles ou de la Bosnie. C’est une équipe nationale incroyable, qui a remporté quatre Coupes du Monde. Si elle a peur de jouer au Pays de Galles, c’est que quelque chose ne va pas. Peut-être faut-il aussi voir cela comme un signe qu’ils pourraient souffrir dans ce match. Ils ont beaucoup à perdre après deux Coupes du Monde manquées. Ça signifie qu’ils ont peur. Dimarco m’a écrit qu’il ne voulait offenser personne, je lui ai répondu « de quoi parlons-nous ? ». Il n’y a pas de problème», a-t-il déclaré en conférence de presse.