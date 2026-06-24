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Coupe du Monde

Maroc - Haïti : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp
Maroc 0-1 Haïti
winamax
1 2.05 N 3.20 2 3.10 bonus 100€

Ce jeudi, la troisième journée de la Coupe du Monde 2026 débute. On a le droit à un duel dans le groupe C entre le Maroc et Haïti. Les Lions de l’Atlas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad et Anass Salah Eddine en défense. Neil El Aynaoui et Sofyan Amrabat composent l’entrejeu. En attaque, Ayoub El Kaabi est soutenu par Brahim Diaz, Ismaël Saibari et Bilal El Khannouss.

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De leur côté, les Grenadiers s’articulent dans un 4-4-2 avec Johny Placide dans les cages derrière Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix et Martin Expérience. Le milieu de terrain est assuré par Danley Jean-Jacques et Jean-Ricner Bellegarde. Devant, Wilison Isidor est en pointe avec Lenny Joseph tandis que Josué Casimir et Ruben Providence occupent les ailes.

Les compositions

Maroc : Bounou - Hakimi, Halhal, Riad, Salah Eddine - El Aynaoui, Amrabat - Diaz, Saibari, El Khannouss - El Kaabi

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Haïti : Placide - Duverne, Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence - Isidor, Joseph

Le programme TV des matches à venir

Jeudi 25 juin

  • Tchéquie - Mexique (3h) sur beIN Sport 1
  • Afrique du Sud - Corée du Sud (3h) sur beIN Sport 2
  • Équateur - Allemagne (22h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Curaçao - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 2

Vendredi 26 juin

  • Tunisie - Pays-Bas (1h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Japon - Suède (1h) sur beIN Sport 2
  • Turquie - États-Unis (4h) sur beIN Sport 1
  • Paraguay - Australie (4h) sur beIN Sport 2
  • Norvège - France (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Sénégal - Irak (21h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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