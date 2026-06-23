CdM 2026, EdF : Zlatan Ibrahimović rend hommage à Didier Deschamps

Dans la nuit de lundi à mardi, la France a remporté son second match de poules dans cette Coupe du Monde 2026 face à l’Irak (3-0). Une victoire qui a permis aux Bleus de se qualifier pour les 16es de finale de la compétition. Au-delà de ce fait, ce nouveau succès de la bande à Didier Deschamps permet au technicien de 57 ans d’atteindre la barre symbolique des 16 victoires en Coupe du Monde, faisant de lui l’entraîneur ayant remporté le plus de matchs dans l’histoire du Mondial à égalité avec Helmut Schön.

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Consultant pour la chaîne américaine FOX Sports, Zlatan Ibrahimović a témoigné son respect pour le sélectionneur tricolore, qui tirera un trait sur son histoire chez les Bleus après la Coupe du Monde. « Il y a peu d’incroyables joueurs qui ont été aussi des incroyables coachs. Il avait déjà gagné une Coupe du Monde, il a gagné une Nations League, il a perdu une finale d’Euro et une de Mondial… Les gens pensent que c’est facile, parce qu’il y a beaucoup de stars sur le terrain, mais ce n’est pas facile, il y a tellement de choses autour qu’il faut diriger, avoir le contrôle. Ils attrapent toujours les trophées, et quand ils ne les décrochent pas, ils restent parmi les meilleurs, au top, ils ratent le dernier match », a indiqué l’ex-international suédois, très admiratif du parcours du champion du monde 1998.