Vidéo : les Twittos s’insurgent contre le carton rouge d’Achraf Hakimi

Dans une rencontre plus que débridée, 5-0 en faveur du PSG face à Ajaccio, Achraf Hakimi a été expulsé à la suite d’une altercation avec Thomas Mangani, qui le suivait dans les travées de l’antre francilien quelques minutes plus tard après visionnage de la VAR. Le duel à 10 contre 10 ne changeait plus rien au score de la rencontre. Alors qu’Hakimi venait pour séparer les acteurs de l’altercation, il s’est fait prendre à parti par Mangani. L’arbitre a donc expulsé les deux joueurs mais a d’abord mis un rouge à l’international marocain qui, d’après la majorité des Twittos, ne le méritait pas. Ce qui a provoqué une vague d’indignation !

