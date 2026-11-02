Un ancien joueur de Serie A se lance dans le MMA

À 34 ans, Diego Demme s’est trouvé un nouveau terrain d’expression après avoir raccroché les crampons l’été dernier. L’ancien milieu de terrain de Naples, sacré champion d’Italie avec le club en 2023, s’est lancé dans la pratique du MMA à Berlin. Passé par le RB Leipzig et le Hertha Berlin, l’ex-international allemand s’entraîne désormais quatre à cinq fois par semaine au sein du club Choke Athletics. Un changement radical de discipline pour celui qui a longtemps évolué au plus haut niveau du football européen.

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Les débuts n’ont pourtant pas été simples. Demme a reconnu avoir souffert face aux prises de ses partenaires et à l’intensité physique de cette nouvelle pratique. Mais ses progrès sont déjà visibles : il a récemment terminé un cours sans être contraint à l’abandon, une première dont il s’est réjoui. Son entraîneur, Saman Darvish, souligne sa capacité d’apprentissage, son endurance et sa détermination. Si l’Allemand envisage dorénavant de rejoindre des séances de grappling de niveau intermédiaire à avancé, il ne prévoit pas pour autant de devenir combattant professionnel. Il voit avant tout cette expérience comme un nouveau défi personnel et un moyen d’apprendre à mieux se défendre.