Liverpool - Real Madrid : les compositions probables

Si beaucoup auront les yeux rivés sur le choc PSG-Bayern Munich, de nombreux supporters suivront également l’autre grande affiche de la soirée : Liverpool – Real Madrid, sur la pelouse d’Anfield. Invaincus en Ligue des Champions avec trois victoires consécutives, les Madrilènes arrivent en pleine confiance après un Clasico convaincant face au FC Barcelone (2-1) et un succès éclatant contre Valence samedi (4-0). Les hommes de Xabi Alonso veulent poursuivre leur parcours parfait en C1 et profiter des difficultés actuelles des Reds, vainqueurs d’Aston Villa à domicile en Premier League après un gros passage à vide (2 victoires, 6 défaites). Pour cet affrontement entre deux équipes qui se jouent presque chaque année, avec souvent la victoire qui penche côté merengue, Xabi Alonso devra se passer de Franco Mastantuono, victime d’une pubalgie, en plus des absences déjà connues de Dani Carvajal, Antonio Rüdiger et David Alaba. Toutefois, l’entraîneur espagnol pourra toujours aligner ce qui est actuellement son onze type, avec une nouvelle opportunité pour le Français Eduardo Camavinga d’être titulaire au milieu. Sauf surprise, c’est Federico Valverde qui occupera le poste de latéral droit, tandis que Jude Bellingham sera positionné plus près de Vinicius et Kylian Mbappé. De retour à Anfied, Trent Alexander-Arnold débutera sur le banc.

Côté Liverpool, Arne Slot fait face à une absence majeure, celle d’Alexander Isak, ce qui pourrait l’amener à aligner un onze plus compact et solide, similaire à celui de l’an dernier. Le buteur suédois, arrivé de Newcastle cet été, n’a pas encore trouvé sa pleine connexion avec ses coéquipiers. Les Reds devraient donc présenter une composition proche de celle utilisée contre Aston Villa, avec la charnière Virgil Van Dijk - Ibrahima Konaté devant le gardien Giorgi Mamardashvili. Mohamed Salah et Cody Gakpo épauleront le Français Hugo Ekitike en attaque, tandis que Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister occuperont le milieu. Le seul doute concerne le positionnement de l’international hongrois, qui pourrait être replacé latéral droit pour permettre l’intégration de Curtis Jones au milieu, mais ce dernier revient à peine de blessure.

Les compositions probables

Liverpool : Mamardashvili - Bradley, Konaté, Van Dijk (cap.), Robertson - Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo

Real Madrid : Courtois - Valverde (cap.), Militao, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham - Vinicius, Mbappé