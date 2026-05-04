Quatre cadors de Ligue 1 foncent sur la révélation Pablo Pagis !

Révélation de la saison du côté du FC Lorient, Pablo Pagis (23 ans) crève l’écran. Formé chez les Merlus et grandissant à travers des prêts à Nîmes et à Laval au cours des saisons précédentes, l’attaquant né à Montbéliard avait montré de belles choses l’an dernier en Ligue 2 mais a confirmé sous les ordres d’Olivier Pantaloni.

La suite après cette publicité

Polyvalent, l’attaquant capable de jouer ailier gauche, milieu offensif, attaquant axial ou en soutien d’un buteur sort d’un exercice canon. Participant à la belle neuvième place du FC Lorient en Ligue 1, il affiche 10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de championnat. Des chiffres intéressants pour celui qui arrive à un an de la fin de son contrat avec les Lorientais. Une situation contractuelle qui favoriserait un départ cet été.

Le Paris FC prêt à faire des folies

Et cela tombe bien, le leader technique des Merlus dispose d’une jolie cote au sein du championnat français et pourrait changer d’air. Selon Ouest-France, les principaux candidats aux places européennes sont sur le coup. C’est le cas du Racing Club de Lens, du Stade Rennais et de l’Olympique Lyonnais qui suivent de près le joueur.

La suite après cette publicité

Cependant, un autre prétendant pourrait offrir à Pablo Pagis un joli statut. C’est le cas du Paris FC qui pourrait faire des efforts financiers importants pour le faire venir. Les Franciliens qui veulent faire un mercato estival ambitieux voient en Pablo Pagis une opportunité à saisir. Lorient qui tente de le prolonger commence à comprendre qu’une vente de Pablo Pagis semble de plus en plus inéluctable.