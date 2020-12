OL-Nantes : les compos probables

La suite après cette publicité

Y aura-t-il du suspense ce soir au Groupama Stadium ? Lorsque l'on regarde la forme des deux équipes avant cette rencontre de la 17e journée de Ligue 1, on peut clairement en douter. L'OL, 2e, qui peut se retrouver en tête pour les fêtes et qui est sur une série de 13 matches sans défaite, reçoit Nantes, en pleine crise et qui n'a pas connu le goût de la victoire depuis 7 matches. Un duel des extrêmes qui sent le match à sens unique, mais comme le dit l'expression : tout est possible dans le football.

Rudi Garcia, afin de préserver la dynamique, devrait s'appuyer sur un 4-3-3 classique, selon Le Progrès. Le trio Toko-Ekambi - Depay - Kadewere devrait être reconduit, surtout après la grave blessure de Moussa Dembélé, qui s'est cassé le bras à l'entraînement. Côté nantais, Patrick Collot, pour ce qui devrait être son dernier match sur le banc nantais (il devrait être remplacé par Raymond Domenech !), s'appuiera sur un 4-3-3, sans Fabio et Ludovic Blas, suspendus tous les deux.