Menu Rechercher
Commenter 24
Coupe du Monde

EdF : Deschamps attend un grand Ousmane Dembélé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
France Sénégal

Que va donner Ousmane Dembélé durant cette Coupe du Monde ? Décevant et devenu remplaçant en 2018, titulaire mais peu impactant en 2022, l’attaquant parisien a depuis gagné deux Ligue des Champions et un Ballon d’Or. De quoi lui donner plus de poids au sein du groupe. Reste à savoir s’il parviendra à transposer son niveau au PSG en équipe de France. Ce qu’espère Didier Deschamps, qui a tenu à remettre en perspective le parcours de Dembélé en Bleu.

La suite après cette publicité

« C’est vrai qu’Ousmane a commencé tôt en sélection, mais il a eu des nombreuses blessures. Avec le PSG, son Ballon d’or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont amené à manquer pas mal de matchs. On l’a laissé pouvoir évacuer la victoire en Ligue des champions. Evidemment qu’avec un Ousmane de haut niveau, ce sera un plus », a glissé le sélectionneur national en conférence de presse, à la veille du match contre le Sénégal. Match que devrait débuter Ousmane Dembélé au poste de numéro 10.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Ousmane Dembélé
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier