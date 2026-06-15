EdF : Deschamps attend un grand Ousmane Dembélé

Que va donner Ousmane Dembélé durant cette Coupe du Monde ? Décevant et devenu remplaçant en 2018, titulaire mais peu impactant en 2022, l’attaquant parisien a depuis gagné deux Ligue des Champions et un Ballon d’Or. De quoi lui donner plus de poids au sein du groupe. Reste à savoir s’il parviendra à transposer son niveau au PSG en équipe de France. Ce qu’espère Didier Deschamps, qui a tenu à remettre en perspective le parcours de Dembélé en Bleu.

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« C’est vrai qu’Ousmane a commencé tôt en sélection, mais il a eu des nombreuses blessures. Avec le PSG, son Ballon d’or le met en lumière. Il est très concentré, avec l’envie d’être très bon et décisif, comme il est assez régulièrement avec son club, même si ses problèmes physiques l’ont amené à manquer pas mal de matchs. On l’a laissé pouvoir évacuer la victoire en Ligue des champions. Evidemment qu’avec un Ousmane de haut niveau, ce sera un plus », a glissé le sélectionneur national en conférence de presse, à la veille du match contre le Sénégal. Match que devrait débuter Ousmane Dembélé au poste de numéro 10.