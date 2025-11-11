Lionel Messi change d’avis sur son passage au PSG

L’aventure parisienne de Lionel Messi, entre 2021 et 2023, n’a pas été la plus réjouissante pour l’Argentin. En dépit de deux championnats de France glanés avec le Paris Saint-Germain, l’octuple Ballon d’Or a, par le passé, critiqué son passage dans la capitale française. La Pulga avait notamment lâché n’avoir jamais souhaité partir à Paris, quelques semaines après son départ du club parisien. Dans un entretien exclusif pour Sport, il a cependant tenu à rétropédaler.

« On dirait que Paris était un enfer, mais ce n’était pas le cas. Quand je dis que je ne me suis pas senti bien, c’est parce que je ne me sentais pas bien dans ce que je faisais et dans ce que j’aime faire, jouer au football, au quotidien, les entraînements, les matchs, mais parce que je ne me sentais pas bien. Mais après, en vérité, nous avons vécu une très bonne expérience en famille, la ville est spectaculaire, nous l’avons appréciée, a-t-il affirmé. C’était la première fois que nous quittions Barcelone et tout était nouveau pour nous, c’est pourquoi cela a été très difficile, car ce n’était pas une blessure, mais c’est comme ça que les choses se sont passées. La vérité, c’est que je ne me sentais pas bien au quotidien avec ce que j’aime faire. Et ici (à Miami), nous allons bien, nous profitons de la ville, du quotidien. C’est une vie très similaire à celle que j’avais à Castelldefels, avec le club à proximité, l’école des enfants tout près aussi, tout à portée de main, c’est pratique. Nous vivons loin de la ville, car en vérité, Miami est magnifique, mais au niveau du trafic, c’est pénible. »